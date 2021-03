Share Pin 1 Condivisioni

Lunedì nero per i pendolari della Fl5 Roma – Civitavecchia. L’agitazione riguarderà Trenitalia, Atac/Roma Tpl e Cotral.

In particolare per quanto riguarda Trenitalia lo sciopero avrà inizio alle 21 di domenica 7 marzo 2021 per concludersi alle 21 di lunedì 8 marzo.

Saranno confermati i treni garantiti in caso di sciopero e i collegamenti nelle fasce orarie 6-9 e 18 – 21.

Per quanto riguarda Atac/Roma Tpl, i servizi di bus, tram, metropolitane e ferrovie locali saranno a rischio nelle fasce orarie 8.30 – 17 e 20 – fine servizio.

Dello sciopero sarà interessato anche Cotral: i servizi dei bus extraurbani saranno a rischio tra le 8.30 alle 17 e tra le 20 fino a fine servizio.

Il servizio delle linee S istituite da Astral a supporto del Tpl di Roma, invece, non sarà influenzato dallo sciopero.

