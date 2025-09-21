Nel 2024 erano 1,4 miliardi nel mondo, 2 miliardi nel 2035

Lunedì la giornata mondiale senza le automobili –

Oggi, lunedì 22 settembre, è la giornata mondiale senza auto, iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto forte che hanno le auto sulla vita quotidiana.

Un problema non da poco quello delle troppe auto in circolazione: nel 2024 nel mondo ne giravano 1,45 miliardi, chiaramente la maggior parte a benzina o gasolio, ma la proiezione arriva a 2 miliardi di auto proprio nel 2035, anno in cui il Vecchio Continente ha calendarizzato con il green deal lo stop ai motori più inquinanti.

Ma la data è già in discussione e pochi giorni fa Mario Draghi ha bollato come “irrealizzabile” l’ipotesi i vendere solo auto elettriche e il contestuale stop ai motori a combustione.

L’iniziativa di lunedì prende le mosse negli anni ’70 quando la crisi petrolifera portò al blocco alternato della circolazione. L’Islanda fu la prima nel 1973 a vietare in alcuni giorni la circolazione. Seguì poi l’Italia dove si avviarono le giornate a targhe alterne e poi le giornate ecologiche. Poi nel 1994 la Commissione Ue si fece carico ufficialmente dell’iniziativa varando: “in città senza l’auto”. Lo scorso anno in Italia furono 71 le città coinvolte nell’iniziativa con diversi appuntamenti, passeggiate collettive, incontri e manifestazioni sportive.