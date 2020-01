Condividi Pin 2 Condivisioni

Alla scoperta di bellezze naturalistiche e prodotti locali

Luca Sardella a Tarquinia per una puntata di ‘Sempre Verde’ su Rete 4

Luca Sardella arriva in provincia di Viterbo, e lo fa’ designando Tarquinia come meta. Organizzatore della due giorni Alberto Tosoni con il suo gruppo Forza Civica, che ha portato il noto presentatore e la troupe di Rete 4 alla scoperta di bellezze naturalistiche e prodotti locali.

Luca Sardella ha potuto ammirare la produzione di miele biologico, le coltivazioni biodinamiche, i campi di borraggine, la produzione di saponi, di formaggi, di sottoli, gli allevamenti di vacche maremmane, la riserva naturale delle Saline, il centro ittiogenico sperimentale dell’Università della Tuscia, la tradizione dei cavalli.

E, dulcis in fundo, il presentatore ha visitato ovviamente il graziosissimo centro storico della cittadina, fermandosi a consumare in alcuni locali e non mancando di farsi foto con i passanti.

Una due giorni piacevole e simpatica, le cui riprese saranno presto visibili nella trasmissione “Sempre Verde”, su Rete 4.

Alberto Tosoni ha commentato: “Siamo fieri che Tarquinia venga messa in luce in questo modo. Dobbiamo continuare a lavorare senza sosta per valorizzare i prodotti del territorio e per mostrare l’eccellenza che abbiamo da offrire. Oltre le bandiere e le ideologie, siamo tutti tarquiniesi: per questo spingere il nostro territorio deve essere una missione comune e condivisa”.