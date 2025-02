LoveArt: l’amore in mostra a Cerveteri

Intervista a Luisana Leone alla vigilia di LoveArt, la mostra pensata per il weekend si San Valentino con oltre 30 artisti

Inizierà ufficialmente domani, proprio nel giorno di San Valentino, LoveArt, la mostra organizzata da Luisana Leone, in arte Lulù, che celebra l’amore attraverso le opere e le esibizioni di oltre 30 artisti. Sarà una tre giorni di incontri e confronti artistici, ma anche di conversazioni e conoscenze grazie alle installazioni che affolleranno Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

“L’idea è quella di festeggiare l’amore – ha spiegato Lulù – non necessariamente solo la festa degli innamorati, ma il sentimento in generale. Ho pensato di coniugare diverse forme artistiche e la novità di questa mostra, rispetto alle precedenti, sarà la presenza di poeti. Saranno ben 4 e ci stupiranno con i loro testi. Poi ci saranno foto, pittura, illustrazioni con un artista che arriva addirittura dall’Emilia Romagna e tutto questo sarà accompagnato dalla musica con i cantati de La Voce dell’Essere. C’è un ragazzo di 17 anni che suona il sax ed è strepitoso. In più – ha spiegato l’organizzatrice – ho aperto un piccolo contest per rendere le persone partecipi della mostra. I visitatori potranno lasciare un loro pensiero, una frase su un post-it e, alla fine, noi artisti sceglieremo il messaggio che ci ha colpito di più, assegnando un premio. Inoltre, sono contentissima che ci sarà anche Roberto Paolini, chi meglio di lui può rappresentare il territorio”.

“Sono contenta perché ci saranno nuovi artisti che sono riuscita a coinvolgere” ha spiegato Luisana. “Vorrei creare un momento di raccoglimento, d’incontro, di scambio attraverso l’esposizione di mondi nuovi con i quali ci si può confrontare. Spero che passeremo 3 giorni piacevole con tutte le persone che condividono la passione per l’arte e che ne venga fuori un messaggio potente grazie alle interpretazioni personali dell’amore”.

Il vernissage della mostra è previsto per le ore 18:00 di venerdì 14 febbraio con chiusura fissata alle 20:00. Il sabato e la domenica l’esposizione sarà aperta al pubblico la mattina dalle 11:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 17:30 alle 20:00. L’ingresso è gratuito.