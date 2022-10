Appuntamento domani sera, 8 ottobre, in piazza Santa Maria con “La Moldava” di Bedrich Smetana e la Sinfonia n.9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvorak

L’Orchestra delle Cento Città a Cerveteri –

L’Orchestra delle Cento città – l’istituzione orchestrale del Lazio riconosciuta dal Ministero della Cultura – prosegue il suo tour all’interno della nostra regione.

Sabato 8 ottobre l’Orchestra sarà a Cerveteri, in piazza Santa Maria, con “La Moldava” di Bedrich Smetana e la Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvorak. Direttore Sergio La Stella.

La Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak, esponente della grande cultura musicale europea del XIX secolo, trae ispirazione dall’originalità delle musiche che il compositore ascoltò in America. In un’intervista sul New York Herald dichiarò: «È lo spirito delle melodie negre e degli indiani d’America che mi sono sforzato di ricreare nella mia nuova Sinfonia. Non ho usato neanche una di quelle melodie.

Ho semplicemente scritto dei temi caratteristici incorporando in essi le qualità della musica indiana, e usando questi temi come mio materiale li ho sviluppati servendomi di tutti i moderni mezzi del ritmo, del contrappunto e del colore orchestrale».

Il 16 ottobre l’Orchestra fa tappa a Borbona con una serata dedicata al genio di Beethoven: in programma il “Coriolano”, la “Romanza in fa maggiore per violino e orchestra op.50” e la “Sinfonia n.5”.

8 ottobre – Cerveteri – piazza Santa Maria – ore 19 Smetana – “La Moldava” Dvorak – “Sinfonia Dal Nuovo Mondo” Direttore Sergio La Stella

16 ottobre – Borbona – Piazza Concezio Colandrea – ore 16.30 Beethoven – “Coriolano” / “Romanza in fa maggiore per violino e orchestra op. 50” / “Sinfonia n. 5”

L’ingresso ai concerti è libero