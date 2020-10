Litorale romano in ginocchio: da Pomezia a Ladispoli momento critico per il commercio

Share Pin 0 Condivisioni

Protopapa Area PMI: “Stagione estiva positiva cancellata da drastiche restrizioni. Il settore rischia tanti posti di lavoro, il nostro litorale è uno dei pochi che vive anche dopo i mesi estivi”

Da Pomezia a Ladispoli, passando per il comprensorio dell’area metropolitana romana, il momento è critico per il settore del commercio.

Se si pensa che ad Ostia e Fiumicino, località balneari che vivono anche oltre l’estate con la ristorazione, la perdita del posto di lavoro lambisce 5 mila persone tra diretti e indotto, la domanda che si pongono in molti è che ne sarà di questi lavoratori?

Intanto i commercianti si sono mobilitati, sono scesi in piazza a Ciampino, Ostia, Fiumicino e sabato a Ladispoli, rivendicano il diritto di lavorare .

“L’area della provincia sta subendo gravi conseguenze – afferma Protopapa di Area PMI- il litorale romano è uno dei pochi in Italia che vive anche nelle stagioni invernali e con Roma vicino il fine settimana si riversano sulla costa per mangiare e trascorrere i week end”.

“Così – continua Protopapa – si rischia di mandare al macero quella che in estate, dopo il lockdown, era stata una stagione positiva, con numeri che avevano incoraggiato e galvanizzato ristoratori e commercianti”.

“La ristorazione sul nostro litorale, in particolare nei week end, fa registrare ricavi importanti tali da garantire stipendi e costi. Se il governo non prenderà misure sufficienti e rapide molti di loro non apriranno più”.