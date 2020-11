Share Pin 1 Condivisioni

L’iniziativa permetterà di donare nuovi volumi alla biblioteca scolastica

L’Istituto Salvo d’Acquisto di Cerveteri partecipa a “Io leggo perché” –

Anche quest’anno torna l’iniziativa che coinvolge molte scuole d’Italia per la raccolta di volumi dedicati alle biblioteche degli istituti: “Io leggo perché”.

L’iniziativa è semplice: basta recarsi in una delle librerie convenzionate e comprare un libro da donare ad una scuola. Gli editori, a loro volta, doneranno volumi per la biblioteca scolastica.

È un sistema semplice e partecipativo per infoltire uno strumento fondamentale per la didattica: la biblioteca scolastica.

Sul sito www.ioleggoperche.it è possibile trovare tutte le informazioni.

A Cerveteri l’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto partecipa all’iniziativa: le librerie convenzionate sono l’Araccontastorie di via Rio dei combattenti, 4 a Cerveteri e Scritti e Manoscritti in via Ancona, 180 a Ladispoli.