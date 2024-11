Variazione nulla su base mensile, il ‘carrello della spesa’ aumenta del 2%

L’Istat conferma, l’inflazione ad ottobre sale a +0,9% –

Nel mese di ottobre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,9% su base annua (da +0,7% del mese precedente).

Lo comunica l’Istat confermando la stima preliminare. “Ad ottobre l’inflazione risale a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale”, commenta l’Istituto.

Ad ottobre i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, accelerano su base annua segnando un +2% (da +1%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +0,5% a +1,0%). Lo comunica l’Istat diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo e rivedendo lievemente al ribasso la stima preliminare del carrello della spesa (era +2,2%).

Ad ottobre l’inflazione acquisita per il 2024, ovvero la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili nella restante parte dell’anno, è pari a +1% per l’indice generale e a +2% per la componente di fondo. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +1,8% e quella al netto dei soli beni energetici sale a +1,9% (da +1,7%).