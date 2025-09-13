Andrà in onda oggi nel primo pomeriggio la puntata che ripercorre la storia della città portuale con un occhio verso attività lavorative e progetti per il futuro

Linea Blu approda a Civitavecchia per raccontare la città –

Linea Blu – Porti d’Italia approda a Civitavecchia per raccontarne la lunga storia e le aspettative per il futuro all’insegna del mare.

L’avventura del programma Rai andrà in onda, oggi, sabato 13 settembre alle ore 14.00.

Le telecamere esploreranno le origini della città portuale partendo da Forte Michelangelo, voluto da Papa Giulio II nel ‘500 e la monumentale Porta Livorno, per poi passare alla Darsena Romana e alle Terme Taurine.

Sarà esplorata l’area archeologica e naturalistica della Frasca e si parlerà del progetto di ripascimento degli astici voluto dall’Università della Tuscia. Infine un focus sulle attività lavorative interne al porto di Civitavecchia.