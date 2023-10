L’IC Ladispoli 1 alla scoperta degli uccelli di Torre Flavia –

L’11 ottobre è stata una giornata indimenticabile per la classe 3R dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 e i suoi insegnanti. Insieme, hanno avuto l’opportunità di esplorare la meravigliosa Riserva Naturale di Torre Flavia a Ladispoli e scoprire il mondo affascinante degli uccelli che la popolano. A guidarli in questa avventura c’era l’esperto ornitologo Daniele Iavicoli, il Responsabile della Stazione Ornitologica della Palude di Torre Flavia, e il suo team di giovani appassionati volontari.

I ragazzi della 3R hanno potuto vivere in prima persona l’emozionante esperienza dell’inanellamento a fini scientifici. Questa pratica cruciale per la ricerca ornitologica li ha coinvolti in una serie di attività coinvolgenti. Prima di tutto, hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino le stazioni di cattura, per poi procedere con l’estrazione attenta degli uccelli dalle reti. Successivamente, hanno eseguito misurazioni precise sugli animali e sugli anelli applicati, utili per scopi di monitoraggio, prima di rilasciare con cura gli uccelli nel loro habitat naturale.

Per tutti i partecipanti, insegnanti e ragazzi, lo studio degli uccelli, specialmente in questo periodo di migrazione dal nord Europa all’Africa, è stata un’esperienza entusiasmante e istruttiva. Questa avventura ha contribuito a sensibilizzare tutti sull’importanza della conservazione del territorio locale dal punto di vista naturalistico. Ha sottolineato quanto sia fondamentale prendersi cura di questa terra non solo per il bene dell’ecosistema, ma anche per garantire un futuro migliore per le numerose specie di animali che vi abitano o vi fanno tappa durante le loro migrazioni.