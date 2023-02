Tanti piccoli lettori questa mattina all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di Cerveteri insieme alla Biblioteca Comunale Nilde Iotti.

“Crescere con i libri”, stamattina al Granarone a Cerveteri ospiti i bambini della scuola materna –

Nell’ambito dell’iniziativa “Crescere con i libri”, inserita all’interno di un progetto ben più ampio a livello nazionale, ideato dalla Regione Piemonte in collaborazione con “Nati per Leggere”, bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni, oggi sono stati accolti dal Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, dal funzionario della Biblioteca Elena Polzelli e dall’artista Mariana Lertora: una mattinata di letture aventi come filo conduttore il tema dell’amicizia.

“Un progetto che coinvolge Biblioteche in tutta Italia al quale anche la nostra ha aderito – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – che punta a promuovere l’editoria per i bambini piccoli. Con il sistema bibliotecario sono stati acquistati dei libri per i più piccoli, tutti appositamente selezionati. Nelle scorse settimane, il nostro personale ha consegnato alle maestre alcuni libri da leggere ai loro piccoli scolari. Stamattina, grazie a Mariana Lertora, gliene sono stati letti ancora altri. Al termine, i bambini hanno votato il libro che hanno preferito. I loro voti, uniti a quelli dei bambini e le bambine di tutta Italia, andranno poi ad eleggere il miglior libro per bambini piccoli del progetto, che sarà svelato al Salone del Libro di Torino”.

“Crescere con i libri”, stamattina al Granarone a Cerveteri ospiti i bambini della scuola materna

“Il progetto – conclude la Vicesindaco Battafarano – proseguirà anche nelle prossime settimane, con nuovi appuntamenti organizzati dalla nostra Biblioteca comunale Nilde Iotti. Con l’occasione, ringrazio tutto il nostro personale per il lavoro svolto e la meticolosità con cui stanno seguendo il progetto e tutte le iniziative di promozione letteraria”