Letture animate al Castello di Santa Severa –

Domenica 26 settembre, alle ore 16.00 nel Cortile delle Barrozze al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, andrà in scena lo spettacolo per famiglie “ I Fantasmi del Castello”, a cura dell’Associazione “Non Solo Roma “ tratto dal libro di Laura Pastore “Le Favole Del Castello” con esercizi didattici di Bruna Remoli e le illustrazioni colorabili di Zeiga.

L’attrice e soprano Sara Pastore circondata da “fantasmi” proporrà le letture animate di due fiabe del libro e continuerà lo spettacolo con un viaggio musicale nel mondo fantasy delle più celebri canzoni di Walt Disney fino ad arrivare ai classici del musical. Con lei in scena il mezzosoprano e attrice Alessandra Ragusa, il cantante Gianni Rito e l’attore Andrea Dandolo. Una schiera di fantasmi in abiti da antichi romani irromperanno in scena e daranno vita a rappresentazioni storiche come la lotta tra i gladiatori a cura di Ars Historia Romana, specializzata inrievocazioni d’epoca romana e che si è sempre distinta anche per la riproduzione fedelmente storica degli abiti e degli accessori.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria [email protected]

L’Accesso al complesso monumentale è consentito secondo la normativa Covid con green pass.