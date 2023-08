L’Etrurians accende il motore: Ladispoli ha una nuova società

L’Etrurians accende il motore, mercoledì presentazione della “famiglia” gialloviola. La squadra affidata a mister Tonino Graniero

La Asd Etrurians si presenta. C’è una nuova realtà calcistica a Ladispoli che si misurerà nel campionato di Prima categoria. Grande entusiasmo per la creazione di una società con sani principi, guidata dal presidente Joshua Storelli, che ha già lavorato a fari spenti per allestire una rosa di livello, un mix di esperienza e giovani interessanti da affidare a mister Tonino Graniero. Prevista per mercoledì 23 agosto la presentazione ufficiale dei gialloviola in una conferenza stampa che si terrà a Cerveteri alle ore 18 al bar Natur Energy in viale Alessandro Manzoni 68 a Cerveteri.

Il vicepresidente del club è Luca Ferrarese. Decise tutte la altre nomine con il segretario generale Gianfranco Serafin, il direttore generale Enzo Freddi, il direttore sportivo Fabio Ciampa. A completare il mosaico Nicola Francese come preparatore dei portieri e Emanuele Rossi collaboratore tecnico di mister Graniero. «Un progetto nato dalla volontà di amici che si sono incontrati – parla il dg, Enzo Freddi – e che condividono ideali e valori, basi importanti per poter programmare il futuro di una società in un campionato comunque importante. Siamo pronti per questa nuova avventura consapevoli che ci sarà da lavorare ma anche da divertirsi che poi in fondo è la base dello sport». Il raduno è fissato invece per il giorno 28. I ragazzi si ritroveranno per la consueta preparazione agonistica allo stadio Angelo Sale alle 20. Spalti aperti per seguire da vicino gli allenamenti dell’Etrurians che sta già destando curiosità e simpatie nel mondo sportivo ladispolano e non solo.