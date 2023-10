L’Etruria meridionale rappresentata al TTG 2023 –

Si è aperta alla fiera di Rimini la sessantesima edizione del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group assieme a INOUT , un nuovo format che unisce alla presentazione dell’offerta turistica italiana, anche quella della fornitura per le strutture ricettive con un occhio sempre attento alla sostenibilità e nel rispetto della transizione ecologica.

Il TTG quest’anno ha accolto davvero migliaia di visitatori, un successo formidabile, grazie a questo evento ove hanno potuto esporre 2700 brand 1000 BUYER italiani ed esteri sono stati ospitati. Conferenze eventi poi hanno completato il quadro sia delle proposte più innovative nel settore che quello della continua formazione dei manager.

Anche Regione Lazio, questa volta per la prima volta insieme a Roma, ha esposto in uno stand molto grande, spazioso e comodo, che ha accolto decine di operatori del Lazio e Roma che hanno collaborato, insieme alle efficienti funzionarie della promozione turistica regionale, alla buona riuscita dell’appuntamento fieristico.

Roma & Lazio accolgono nel segno di una nuova visione di ospitalità, e scommettono su questo nuovo brand, a nostro avviso una azione che porterà maggiore visibilità.

Presenti oltre una decina di DMO.

Tra cui la nostra, DMO Borghi Etruschi.

Nel corso della nostra permanenza abbiamo seguito i convegni organizzati dalla Promozione Turistica Regionale ed incontrato operatori e buyer stranieri. Convenuto intese e stretto alleanze che arricchiranno le nostre competenze ed i cataloghi della nostra offerta, dal turismo culturale a quello wellness, enogastronomico, scolastica e outdoor.

Il Presidente della DMO ha avuto modo di presentare la stessa alle più alte cariche istituzionali dello Stato e Regionali, lasciare materiale informativo e rappresentare che valorizzazione e promozione dei territori hanno la necessità di passare da interventi strutturali condivisi dal Governo nazionale, a quello Regionale e locale.

“Ho voluto fortemente portare in fiera il ricordo di un uomo che amava rappresentare il territorio, Benedetto Zapicchi, ed ho omaggiato l’On. Aurigemma con un libro dal titolo Cerveteri”, graditissimo il nostro regalo, che ha rappresentato l’occasione per dare un nuovo appuntamento per discutere di eco sostenibilità dell’Etruria Meridionale.

Ringraziamo i nostri soci, in particolare gli istituti scolastici e la Direzione Regionale Musei Lazio, per l’impegno profuso per il turismo culturale ed auspichiamo che la prossima conferenza da noi organizzata possa essere l’occasione per rivederci e tracciare un percorso comune d’intenti che , attraverso la divulgazione della cultura etrusco-romana, riporti l’Italia in vetta alle classifiche mondiali per visitatori in entrata.

Il nostro impegno è offrire un contributo concreto ed organizzato per lo sviluppo turistico locale negli ambiti regionali da noi sottoscritti nel progetto Borghi Etruschi: tutto il litorale laziale, la magnifica Tuscia, l’incontaminata Maremma Laziale.

