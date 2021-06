Il surfista di Cerveteri inserito come riserva dalla International Surfing Association

Leonardo Fioravanti sarà alle olimpiadi di Tokio

Leonardo Fioravanti, surfista cresciuto a Cerveteri, alle olimpiadi di Tokia ci sarà anche se come riserva.

La ISA, International Surfing Association, come spiega surfcorner.it, ha rilasciato le regole per la riallocazione dei posti di qualificazione inutilizzati per Tokyo 2020 e tra questi c’è anche il nome di Leonardo Fioravanti che avrà 4 slot a disposizione

Il documento diffuso da ISA descrive le regole per sostituire un atleta già qualificato per Tokyo 2020 qualora non fosse in grado di competere ai Giochi Olimpici. Di seguito l’elenco delle riserve.