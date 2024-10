L’elogio dell’amministrazione al Team Ladispoli Triatlon –

“L’amministrazione comunale – afferma il consigliere Stefano Fierli – si congratula con il Team Ladispoli che è risultato vincitore del circuito IPS e la squadra Campione d’ Italia Ladispoli Triatlon per l’ennesimo splendido successo sportivo. A nome della consigliera Lorena Panzini, del delegato Fabio Ciampa e del delegato Mario Monti, esprimiamo le congratulazioni a questo tema che rappresenta un vanto per la nostra città in una disciplina impegnativa come il triathlon. Hanno scritto una bellissima storia che rende orgogliosi tutti i cittadini di Ladispoli”.