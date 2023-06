“Legnolandia”, a Cerveteri arriva la riqualificazione del parco in Via Martiri delle Foibe

“Legnolandia”, il parco in Via Martiri delle Foibe riqualificato grazie alla Multiservizi e ad alcune case farmaceutiche. Inaugurazione sabato 27

Si chiamerà “Legnolandia” e sarà un nuovo punto di aggregazione per i più piccolini. Grazie alla collaborazione tra Comune di Cerveteri e Multiservizi, il parco giochi in Via Martiri delle Foibe verrà riqualificato e nell’area verde arriveranno giochi nuovi di zecca a disposizione di tutti bambini. L’inaugurazione del Parco è prevista per sabato 27 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

“Legnolandia” è un parco pensato per i bambini che frequentano la scuola materna, una fascia d’età compresa tra i 3 e i 6 anni, ma ovviamente sarà aperto a chiunque voglia giocare. Come si può intuire dal nome scelto, i giochi saranno in materiale ligneo e verranno posizionate anche 2 nuove panchine e un cestino per i rifiuti.

“E’ un lavoro che abbiamo fatti grazie alla collaborazione con alcune case farmaceutiche con cui lavora la nostra partecipata – spiega il sindaco Elena Gubetti – Ringrazio Domenico Paglialunga, un mio delegato, che mi ha aiutato a portare avanti questa iniziativa. Mi sono messa in contatto con le aziende che hanno accettato di sponsorizzare l’allestimento di un parco per i bambini. E’ una riqualificazione costata 0 al Comune di Cerveteri e, tra l’altro, è un parco che si trova in un punto importante per la nostra città. Infatti, è proprio davanti al centro vaccinale e al consultorio, ormai diventato un polo importante, considerati i tanti servizi offerti. Era un’area verde già molto bella e ora sarà anche attrezzata. Con il bilancio sotto stress, ci siamo chiesti cosa poter fare nel frattempo e questa mi sembra una buona soluzione”.

Durante l’inaugurazione, i bambini potranno giocare con degli spassosi animatori e ci sarà anche la possibilità di prendere informazioni riguardanti il servizio Scuolabus. Non solo, sarà presente anche il personale ASL per promuovere i nuovi servizi proposti dal consultorio.