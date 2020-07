Condividi Pin 0 Condivisioni

“In piena estate ci ritroviamo col comando dei vigili al collasso”

Lega Santa Marinella:”Tidei pessima gestione della Polizia Municipale”-

Stigmatizziamo la pessima gestione Tidei per l’organizzazione della Polizia Municipale. In piena estate ci ritroviamo col comando dei vigili al collasso.

Gli stagionali alla fine non sono arrivati pertanto le unità sono sotto organico e non possono far fronte agli impegni che, in estate, aumentano i maniera esponenziale.

Nessuna mobilità in uscita è stata compensata e questa scelta scellerata ha consentito un notevole risparmio per il comune ma un pessimo servizio per i cittadini. Non servono a nulla le chiacchiere dei consiglieri che rispondono con la solita filastrocca del dissesto ai cittadini arrabbiati che suonano o telefonano senza risposta!

La soluzione c’era non prenderla in considerazione conferma l’incapacità cronica di questa amministrazione di far fronte alle problematiche della città. Mentre loro si lodano per le presenze dei villeggianti spacciandole per turismo la città sprofonda nel caos in termini di viabilità e servizi. È evidente. Non lo sapete fare.

Massimiliano Calvo Roberta Felici Lega Santa Marinella Santa Severa