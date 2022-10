Sabato 29 ottobre, a Palazzo Ruspoli, sarà possibile assistere alla presentazione di “le Pietre Sono Sole”, il nuovo libro di Claudio Vesica

Sabato 29 ottobre alle 18.30 presso la sala Ruspoli di Cerveteri si terrà la presentazione del nuovo libro di Claudio Vesica, Le Pietre Sono Sole. Si tratta di una raccolta di poesie e dipinti dell’autore elaborati dal 2019 ad oggi. I temi che hanno ispirato le creazioni vengono non solo dagli accadimenti planetari di questi anni, come la pandemia, le guerre e l’inquinamento, ma anche dalle emozioni e dai tormenti che tutto ciò ha causato nell’umanità in generale e nell’autore in particolare.

Il libro è in due lingue, Italiano e Portoghese, e propone 51 poesie e una selezione delle opere pittoriche che rimarranno esposte, sempre nella sala Ruspoli, dal 28 al 30 ottobre. L’opera sarà presentata nella prossima primavera anche in Brasile.

Claudio Vesica nasce a Roma nel 1946. Dopo il diploma al liceo artistico e la laurea in architettura alla Sapienza, negli anni 70 insegna Storia dell’Arte in varie scuole superiori della Capitale. Numerose sono le mostre di pittura a partire dal 1966 in Italia e all’estero: a Roma al Palazzo delle Esposizioni, alla Galleria dell’Hotel Cavalieri Hilton e all’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto; a Parigi alla Camera di Commercio Italiana e a Goiânia, in Brasile. Sue opere si trovano in istituzioni pubbliche e collezioni private in Italia, in Francia, negli Stati Uniti e in Brasile.