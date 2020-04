Condividi Pin 3 Condivisioni

A prendere parte alla scena della fiction ‘Vivi e Lascia Vivere’, l’allenatrice Ilaria Bruno e la sua assistente Eleonora Scarpone

Le atlete del Tyrsenia ieri sera in TV su Rai Uno

Ieri sera in onda su Rai Uno la nuova serie televisiva ‘Vivi e Lascia Vivere’, diretta da Pappi Corsicato con la protagonista Elena Sofia Ricci.

Una fiction che racconta la storia di Laura Ruggero, una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa e si concede un’altra occasione. Accanto all’attrice Elena Sofia Ricci, la sua famiglia composta da tre figli, Giada, Nina e Giovanni, interpretati da Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio e suo marito Antonio Gerardi, nel film Renato Ruggero, musicista spesso lontano da casa.

In una delle scene del film hanno preso parte due atlete del Nuoto Sincronizzato del centro sportivo Tyrsenia Sporting Club di Cerveteri, l’allenatrice Ilaria Bruno e la sua assistente Eleonora Scarpone hanno così portato alta per conto di tutte le compagne di squadra la speranza per un futuro migliore, anche per il mondo dello Sport.

Di seguito, il video della scena in onda ieri sera

Ilaria Bruno e Eleonora Scarpone (Syncro Tyrsenia Sporting Club) in onda su Rai Uno nella fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Rici LE ATLETE DEL TYRSENIA ieri sera su Rai Uno.Nel video le immagini della splendida coreografia tratta dalla fiction "Vivi e lascia vivere" con Elena Sofia Ricci, a cui prendono parte due delle atlete del Nuoto Sincronizzato del centro sportivo Tyrsenia Sporting Club "Fabiana Straini" di #Cerveteri.Così l'allenatrice Ilaria Bruno e la sua assistente Eleonora Scarpone portano alta per conto di tutte le compagne di squadra la speranza per un futuro migliore, anche per il mondo dello Sport. Gepostet von Baraondanews.it am Freitag, 24. April 2020