Lazio Youth Card è la migliore carta giovani d’Europa

Per il secondo anno consecutivo Lazio Youth Card, l’app di Regione Lazio dedicata agli under 30, si aggiudica il premio di Miglior Carta Giovani d’Europa per “Benefit and Discounts” grazie alla sua capacità di intercettare i giovani dell’intero territorio regionale. Ad assegnare il premio è stata la European Youth Card Association (EYCA), associazione non governativa e senza fini di lucro che vede attive in tutta Europa 38 organizzazioni e oltre 6 milioni di giovani in 36 paesi in tutta Europa.

“Grazie alla squadra che lavora al progetto di LAZIO YOUth CARD per il grande lavoro di questi anni. Il premio per la migliore carta dedicata ai giovani, per la seconda volta consecutiva, dimostra la capacità della nostra card di coinvolgere ed interagire con le ragazze ed i ragazzi del Lazio e che siamo protagonisti anche in Europa con le nostre politiche giovanili” – ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Un premio che ci spinge a fare sempre meglio per rispondere alle necessità di noi giovani: a breve partirà la programmazione autunnale di LAZIO YOUth CARD con tante nuove opportunità per avvicinare sempre più ragazze e ragazzi al mondo della cultura, dello sport e della formazione” – ha aggiunto Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente per le Politiche Giovanili.

I numeri di Lazio Youth Card

LAZIO YOUth CARD è la carta giovani della Regione Lazio lanciata ad inizio 2019 che oggi conta su una community di 100.000 giovani e oltre 2.000 partner locali, regionali, nazionali ed internazionali. Il Lazio, insieme alla Sardegna, è l’unica Regione Italiana ad avere attività una carta giovani riconosciuta in Europa. Dal 2019 sono stati messi a disposizione oltre 15.000 biglietti gratuiti per i cinema, 3.000 biglietti per i concerti, 10.000 buoni libro da spendere nelle librerie indipendenti, 7.000 biglietti per il Teatro dell’Opera, 10.000 biglietti per eventi sportivi e fieristici e hanno viaggiato oltre 80.000 giovani gratuitamente sui mezzi pubblici (treni e bus) d’estate con LAZIO in TOUR. Inoltre, durante la pandemia ed il lockdown per supportare la community di Lazio Youth Card, sono stati messi a disposizione 200.000 voucher per film e musica in streaming, mobilità dolce, audiolibri. Regione Lazio tramite LAZIOcrea ha aderito ad EYCA, il network delle “YOUTH CARD” dei paesi europei. Così LAZIO YOUth CARD ha una validità europea e i suoi possessori potranno contare su una rete di 35.000 esercizi commerciali convenzionati in 38 paesi europei ed entrare in una rete di 6 milioni di utenti.