Lazio. Saldi invernali 2025: si parte il 4 gennaio

La Regione Lazio ha annunciato la data ufficiale per l’inizio dei saldi invernali 2025. La data inizio delle vendite di fine stagione sarà sabato 4 gennaio, ovvero il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. La stagione degli sconti partirà contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, offrendo ai consumatori l’opportunità di approfittare di offerte e promozioni speciali. Un’occasione imperdibile per acquistare a prezzi vantaggiosi, e per dare anche una spinta alle attività commerciali locali.

Giorgia Mungo