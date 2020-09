Lazio, emanata allerta meteo

Share Pin 0 Condivisioni

Previste precipitazioni abbondanti

Emanata allerta meteo con indicazione che dalle prime ore di domani e per le successive ventiquattro – trentasei ore, si prevedono sul Lazio: Precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Codice previsto per oggi: Verde mentre per domani colore Giallo.