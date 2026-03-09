Lazio, Aurigemma visita l’Azienda Pizzo del Prete di Cerveteri: “Un modello di sostenibilità e innovazione per il nostro territorio” –

Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha visitato oggi la sede dell’azienda agricola Pizzo del Prete di Cerveteri, realtà d’eccellenza del panorama agroalimentare laziale, riconosciuta come un vero e proprio modello di sostenibilità e innovazione.

Durante la visita, il Presidente ha potuto approfondire i processi produttivi dell’azienda, che si distingue per l’adozione di pratiche all’avanguardia nell’economia circolare, nel rispetto del benessere animale e nella tutela della biodiversità locale.

“Realtà come Pizzo del Prete rappresentano il volto migliore del nostro territorio,” ha dichiarato il Presidente Antonello Aurigemma, che ha aggiunto: “Qui la tradizione agricola si sposa perfettamente con l’innovazione tecnologica e una profonda sensibilità ambientale. È un esempio virtuoso di come sia possibile fare impresa in modo competitivo, garantendo prodotti di altissima qualità e, al contempo, preservando il patrimonio naturale della nostra regione.”

Il Presidente ha poi sottolineato l’importanza del sostegno istituzionale alle imprese che investono nel ‘green’: “Il Consiglio Regionale guarda con estrema attenzione a questi campioni di sostenibilità. Il nostro impegno è quello di continuare a promuovere politiche che favoriscano la transizione ecologica e valorizzino la filiera corta, pilastro fondamentale per l’economia e l’identità del Lazio. Aziende come questa sono la prova che lo sviluppo sostenibile non è solo un obiettivo futuro, ma una realtà presente e concreta che dobbiamo difendere e promuovere.”

La visita si è conclusa con un confronto sulle sfide del settore agricolo, ribadendo la centralità della qualità certificata e della tutela del suolo come driver di crescita per l’intera comunità regionale.