Cerveteri domina ai Regionali Invernali di lanci lunghi: pioggia di titoli a Viterbo

VITERBO – I Campionati Regionali Invernali di lanci lunghi regalano grandi soddisfazioni all’atletica di Cerveteri, protagonista di una giornata ricca di successi e ottime prestazioni. I risultati ottenuti dagli atleti testimoniano la crescita costante dell’intero settore lanci, sempre più competitivo a livello regionale.
Nel lancio del martello categoria Allieve, Agnese Montini conquista il gradino più alto del podio e si laurea campionessa regionale grazie a un lancio che supera i 42 metri, misura che conferma il suo ottimo momento di forma.
Successo anche nella categoria Juniores, dove Vittoria Trivisondoli si impone con una prestazione di grande valore. L’atleta porta a casa la maglia di campionessa regionale, firmando anche il nuovo record personale, segnale di una crescita tecnica importante.
Prestazione di rilievo anche per Mariam Da Lozzo tra le Cadette: con grande determinazione scaglia il martello oltre i 40 metri, una misura che lascia intravedere prospettive interessanti e che dimostra come i palcoscenici nazionali possano essere ormai alla sua portata.
Buona prova infine per Luca Torrisi, che nella categoria Cadetti conclude la sua gara con un 9° posto, risultato che contribuisce a completare il positivo bilancio della squadra.
I risultati ottenuti a Viterbo confermano il grande lavoro svolto negli ultimi anni dal settore lanci della società, sempre più capace di formare giovani atleti competitivi e pronti a farsi valere nelle principali competizioni regionali.