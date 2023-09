Lavori Pubblici, a breve lavori per impianto idrovoro di Focene e la realizzazione della condotta di rilancio delle acque irrigue –

Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione dell’impianto idrovoro di Focene e per la realizzazione della condotta di rilancio delle acque irrigue. Lo ha stabilito stamane la commissione lavori pubblici, convocata dal presidente Roberto Feola, alla quale hanno preso parte l’assessore Giovanna Onorati e il dirigente del comune, l’ingegner Massimo Guidi.

“La scelta di portare in commissione un’opera importante ha sicuramente un valore di trasparenza che, come amministrazione, riteniamo fondamentale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giovanna Onorati che aggiunge – per lo stesso motivo abbiamo deciso, di concerto con il presidente Feola, di aggiornare la commissione sul tema per monitorare l’andamento dei lavori perché in questo caso l’opera pubblica che dobbiamo realizzare ha un valore importante per la cittadinanza e per il territorio in quanto interessa la riqualificazione ambientale e il miglioramento della qualità delle acque di balneazione di Focene – Fregene”.