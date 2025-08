La Nilde Iotti riprenderà il regolare servizio nella giornata di lunedì 25 agosto

Lavori in corso in Biblioteca comunale a Cerveteri, chiusa al pubblico da lunedì 4 agosto –

Il Sindaco di Cerveteri rende noto alla cittadinanza che da lunedì 4 fino a domenica 24 agosto la Biblioteca Comunale Nilde Iotti rimarrà chiusa al pubblico, al fine di consentire la realizzazione all’interno dei locali di lavori straordinari di manutenzione e miglioramento degli spazi. La Biblioteca riprenderà il regolare servizio nella giornata di lunedì 25 agosto.

“La Biblioteca è un luogo speciale per Cerveteri, un punto di ritrovo per tantissime persone, bambini, ragazzi giovani, studenti e persone adulte: un posto dove studiare o leggere un buon libro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per lo svolgimento dei lavori, necessari, abbiamo scelto il mese di agosto, quello che notoriamente è il meno vissuto in Biblioteca tra vacanze e chiusura di scuole ed Università. Un mese che tra l’altro in passato più volte ha visto la chiusura al pubblico per consentire al personale di effettuare le annuali attività di inventario. Quando riapriremo, alla fine di agosto, sarà più accogliente, confortevole ed idonea ad accogliere i cittadini”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale della Biblioteca comunale – conclude il Sindaco – e per augurare loro un buon lavoro”.