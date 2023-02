L’attore di Santa Marinella Thomas Santu torna in Tv con ‘Buongiorno, mamma!’

Sarà al fianco di Raul Bova e Maria Chiara Giannetta per la seconda stagione su Canale 5

Ci sarà anche Thomas Santu attore di Santa Marinella nella nuova fiction targata Mediaset che andrà in onda dal 15 febbraio. Thomas, 31 anni, fa parte del cast di “Buongiorno, mamma!”, 12 episodi in onda in sei appuntamenti. La serie è prodotta da Lux Vide ed è diretta da Alex Sweet.

Ambientata in una bella casa sul lago, la serie ruota attorno alle vicende della famiglia Borghi. Anna (Maria Chiara Giannetta), è una mamma “da favola”, con un modo tutto suo di crescere i figli, sempre accanto al marito Guido (Raoul Bova) e ai loro quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele (Marco Valerio Bartocci).

Thomas Santu interpreta il ruolo di Mauro che torna a Bracciano dove manca ormai da tanti anni per risolvere il suo tormento, scoprire chi ammazzato suo padre. Secondo lui Maurizia (Stella Egitto) sa qualcosa che può aiutarlo a fare chiarezza infatti l’obiettivo del personaggio è proprio questo. Chiudere i conti con il passato e vivere finalmente sereno.





BIOGRAFIA

Nato nel 1991, Thomas Santu è originario di Civitavecchia e vive a Roma.

Se non avesse fatto l’attore, Thomas Santu sarebbe stato un calciatore, infatti, ha cominciato a giocare a pallone da piccolo e ha anche militato nel settore giovanile della Lazio e della Ternana.

Attore e cantante, nella sua bio di Instagram sono elencate diverse partecipazioni in spettacoli teatrali, televisivi e nella pubblicità.

È il “ cattivo” della serie “I cavalieri di Castel Corvo”, nel 2021 entra ufficialmente nel cast della 13 stagione di “ Don Matteo” indossando la divisa del colonnello Lucio Valente ed è attualmente in giro per l’Italia nei panni di Richard Gere nel musical Pretty Woman.

Thomas interpreta Mauro in “Buongiorno, mamma! – Seconda stagione” serie tv che andrà in onda il 15 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5. Presto lo vedremo anche in “RESVRGIS”, il nuovo film horror di Francesco Carnesecchi in uscita quest’anno.