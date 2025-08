L’Associazione Scuolambiente sostiene la chiusura della Palude di Torre Flavia

L’Associazione Scuolambiente esprime pieno supporto all’ordinanza della sindaca Gubetti, che prevede la chiusura totale della Palude di Torre Flavia, nel Comune di Cerveteri, dal pomeriggio del 14 fino all’alba del 15 agosto.

Da anni, l’associazione denuncia gli atti vandalici, i fuochi e i campeggi improvvisati di persone che, durante la notte di Ferragosto, “festeggiano” lasciando montagne di rifiuti e dimostrando scarso rispetto per la natura, l’ambiente e chi lavora quotidianamente per mantenere in equilibrio questa delicata area naturale.

Come associazione, ci schieriamo al fianco di Corrado Battisti e di tutto lo staff che si impegna per far rispettare questa importante ordinanza. Inoltre, chiamiamo a raccolta i nostri volontari per collaborare e contribuire alla tutela di questa meravigliosa zona naturale.