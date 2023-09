L’Associazione Scuolambiente si riunisce in assemblea –

L’Associazione Scuolambiente si riunisce in assemblea

Nella bellissima cornice del Centro Sportivo La Rosa Bianca si è riunita l’assemblea dei soci di Scuolambiente per condividere tutte le novità relative all’ avvio dell’anno scolastico e le attività associative. La presidente Maria Beatrice Cantieri ha voluto aprire l’Assemblea ringraziando Laura Paciotti proprietaria della Rosa Bianca e Claudio Marziano presidente dell’Associazione per la cortese ospitalità e per la disponibilità nella collaborazione ai tanti progetti. L’Assemblea si è aperta con la premiazione delle giovanissime Mascotte che sono protagonisti di tante attività soprattutto nell’Area Nord di Torre Flavia. Un ringraziamento speciale è stato poi rivolto a Settimo Tidona per la disponibilità, la creatività e la partecipazione costante e al Forum Giovani che contribuiscono sempre in maniera fattiva. Maria Beatrice Cantieri ha poi illustrato le innovazioni nei progetti presentati alle scuole ringraziando tutto il gruppo che ha collaborato con idee, entusiasmo e professionalità portando ciascuno il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze per migliorare sempre le proposte agli studenti. Tra le novità anche l’ingresso di nuovi esperti tra cui l’amico di Scuolambiente Maurizio Tolli. Il lavoro è stato molto proficuo, portando alla presentazione di ben 13 progetti organizzati all’interno di 4 macroaree, a cui già stanno rispondendo molte scuole. Si sono poi succeduti gli interventi di Giovanna Caratelli, Leda Bressanello e Rosario Sasso che hanno illustrato le attività collaborazione con altre associazioni di volontariato, le iniziative per la difesa della palude di Torre Flavia e le attività di piantumazione di alberi in collaborazione con Salviamo il Paesaggio Roma Nord di cui Sasso è responsabile. Conclusi i lavori, come di consueto è seguito un momento conviviale grazie anche alla generosità del panificio Zi’ Bruno che la Presidente ha voluto ringraziare pubblicamente. “Ci aspetta un anno intenso e ricco di tante iniziative, ma la grande famiglia di Scuolambiente è sempre pronta a lavorare con serietà e grande spirito di collaborazione e amicizia” Ha concluso Maria Beatrice Cantieri.