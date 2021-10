Appuntamento il 24 ottobre presso Sala Ruspoli a Cerveteri

L’ANPI Ladispoli – Cerveteri va a congresso

Dopo quattro anni di vita e di impegno sul territorio, per la sezione ANPI Domenico Santi di Ladispoli-Cerveteri è tempo di Congresso. Un Congresso che avrà luogo domenica 24 ottobre alle ore 10 in Sala Ruspoli, Piazza Santa Maria a Cerveteri. Il programma dell’evento è così articolato: bilancio di 4 anni di impegno – progetti per il futuro – rinnovo del Direttivo. Ci preme sottolineare che, in osservanza delle regole anticovid, i partecipanti devono essere muniti del green pass. Con l’occasione si potrà anche rinnovare, o fare per la prima volta, la tessera per il 2022 compilando l’apposito modulo. I tesserati fermi all’anno 2019 possono rinnovare per il 2022 e partecipare quindi alle votazioni. Oltre alla presenza attiva nelle ricorrenze istituzionali della nostra Repubblica, la sezione di Ladispoli- Cerveteri ha sempre fatto rete partecipando a iniziative, anche sociali e di solidarietà, che sono state promosse e organizzate nel solco della Costituzione nata dalla Resistenza. Costituzione che è la stella polare per una corretta convivenza civile e democratica. Ricordiamo ad esempio la manifestazione contro Casa Pound che pretendeva di far togliere dal Comune di Cerveteri la bandiera della pace nel gennaio del 2019, e l’opposizione accanto al Comitato “No Piazza Almirante” alla targa che il Comune di Ladispoli, sordo alle rimostranze della cittadinanza, ha apposto nel marzo 2019. Intendiamo continuare il nostro cammino sul territorio con rinnovato impegno.

Al Congresso sono state invitate le Istituzioni comunali di Ladispoli e di Cerveteri e i rappresentanti delle forze politiche antifasciste che hanno dimostrato peraltro la loro ferma condanna al recente assalto squadrista, a Roma, da parte di Forza Nuova alla sede nazionale della CGIL. Forze che hanno anche partecipato alla grande manifestazione sindacale (CGIL CISL UIL) del 16 ottobre scorso nella Capitale, in Piazza San Giovanni. L’ANPI era presente in quella piazza gremita e pacifica e che ha rappresentato la sconfitta di chi si è illuso di riportare indietro, con la violenza, le lancette della storia. Chi vuole condividere con la Sezione ANPI Domenico Santi la custodia della memoria e l’impegno democratico come Partigiani del Terzo Millennio, può cogliere l’occasione di iscriversi all’ANPI, al Congresso di domenica 24 ottobre in Sala Ruspoli a Cerveteri dalle ore 10.

Sezione ANPI Ladispoli Cerveteri