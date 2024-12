L’ANPI ed Emergency alla Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri per Gaza

L’ANPI ha messo in campo un’azione concreta per aiutare Gaza, i suoi bambini, le sue donne, i suoi uomini feriti gravemente lanciando una campagna di raccolta fondi destinati all’attività sanitaria di EMERGENCY in quella terra martoriata.

La sezione ANPI di Cerveteri e Ladispoli, aderendo a questa campagna, sarà presente insieme ad Emergency alla Festa dell’Olio Nuovo a Cerveteri, con un banchetto. 7 dicembre dalle 15,00 a Piazza Santa Maria.

EMERGENCY A GAZA PER CURARE LE VITTIME CIVILI

La popolazione è allo stremo, i bisogni sono di tutti i tipi, a partire da quello medico sanitario, mancano acqua e cibo, case ed edifici sono stati distrutti. A Gaza assistiamo a scenari mai visti prima.

Gli ospedali locali che ancora sono operativi, oltre a non avere lo staff e i farmaci necessari, spesso sono sovraffollati: in mancanza di altre strutture, i malati si rivolgono agli ospedali anche per necessità che potrebbero essere trattate ambulatorialmente.

Siamo a Gaza per fornire cure alla popolazione civile.

Con l’aiuto dei cittadini continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: aiutare chi ha bisogno.

Al momento sono stati raccolti 107.000 euro

https://insieme.emergency.it/participant/anpi-per-gaza