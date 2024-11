L’amore non uccide: a Ladispoli il corteo per dire basta alla violenza sulle donne

L’amore non uccide, il 25 novembre a Ladispoli si terrà il corteo organizzato da Rete Rosa in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Si terrà lunedì 25 novembre il corteo dal titolo L’amore non uccide, una manifestazione volta a sensibilizzare la cittadinanza su un tema purtroppo sempre attuale. Dopo l’ampia partecipazione dello scorso anno, Rete Rosa, nella persona di Caterina De Caro, ha deciso di riproporre l’iniziativa in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il corteo si riunirà alle ore 20:00 in piazzale Roma e si dirigerà verso Piazza della Vittoria dove verranno simbolicamente posizionati dei fiori per ricordare le vittime di violenza di genere dell’ultimo anno. Proprio per questo, ai cittadini è richiesto di portare un fiore rosso finto con stelo in metallo da posizionare nei giardini della Piazza.

“Vogliamo ricordare tutte le donne vittime di violenza – ha esordito Caterina De Caro, organizzatrice dell’iniziativa – ma anche sensibilizzare la cittadinanza. Speriamo che iniziative di questo tipo possano essere di insegnamento per i bambini perché sono loro il futuro della nostra società e a loro spetta l’arduo compito di costruire una realtà inclusiva in cui non vi siano differenze di nessun tipo, soprattutto, di genere. Vorremmo che si capisse che la violenza non è sinonimo di forza, ma sintomo di debolezza”.

“Lo scorso anno – ha proseguito Caterina – hanno partecipato tanti uomini e tanti bambini. Questo è stato un segnale assolutamente positivo perché la sensibilizzazione deve coinvolgere tutti. Quello del 25 non deve essere un corteo delle donne per le donne, ma la manifestazione di una società che si ribella alla violenza verso altri esseri umani. Spero che questo possa diventare un appuntamento fisso per la nostra città”.

Ma che cos’è Rete Rosa? A rispondere è sempre la De Caro che ha spiegato: “Rete Rosa è un semplice gruppo WhatsApp che ho creato diverso tempo fa. È un gruppo di sole donne all’interno del quale ognuna mette a disposizione la propria esperienza e la propria professionalità. L’idea di base è che si superi la dinamica sociale dei panni sporchi lavati in casa, ma che, invece, si riesca a parlare e condividere liberamente il proprio vissuto. Non solo, in passato è capitato che il gruppo sia servito anche per dare una mano a livello lavorativo. Insomma, attraverso la condivisione cerchiamo di aiutarci l’una con l’altra sotto diversi punti di vista”.