Ladispoli e il cinema, la storia continua. Dopo esser stata teatro di numerose pellicole, dai film di Roberto Rossellini ai più recenti The Young Pope di Paolo Sorrentino e Pinocchio di Matteo Garrone, la città torna a stringere il suo legame con il cinema, guardando però al grande schermo da un’altra prospettiva: quella che ruota attorno ai tanti mestieri che gravitano attorno all’industria cinematografica. Regia, sceneggiatura, recitazione, costumi e make-up, sono solo alcune delle molte componenti per la buona riuscita di un film, di cui l’Italia e Roma rappresentano uno storico caposaldo.

Per questo a Ladispoli sta per nascere un progetto votato alle professioni legate al cinema, proposto e ideato da Adamo Dionisi, l’attore che ha rivestito i panni del boss Manfredi Anacleti nel film e nella serie Suburra.

Ladispoli, workshop gratuito con l’attore Adamo Dionisi

“Il cinema dev’essere percepito anche e soprattutto come un’opportunità. Oltre all’attore o al regista, che sono i ruoli più celebrati e impattanti, sono moltissime le figure necessarie alla realizzazione di un prodotto di questo genere. Ci sono mestieri che associati al cinema possono rivelarsi accattivanti e motivare i ragazzi a intraprendere percorsi utili per il loro futuro”, sostiene Adamo Dionisi, che nel suo repertorio vanta interpretazioni in film come Dogman, Pasolini ed Enea, ma anche la firma su sceneggiature e partecipazioni in fiction di successo come Rocco Schiavone.

Il #workshop intensivo che si svolgerà presso l’istituto Altlante di Ladispoli sarà gestito e condotto proprio da Adamo Dionisi, insieme all’attore Josapat Vagni e alla producer Vanessa Cremaschi. Al trio che miscela eclettismo ed esperienza e ai loro ospiti attivi sul campo spetterà guidare il corso professionale al termine del quale sarà realizzata la puntata pilota di uno sceneggiato girato interamente nella nostra città.

“Un workshop gratuito, senza limiti di età e di iscrizioni, ideato come uno dei progetti che vogliamo realizzare per mettere in circolo nuove energie a Ladispoli. Ringraziamo l’amico Adamo Dionisi per aver pensato alla nostra città come cornice di un progetto che ritengo sia una occasione unica e che, grazie anche al lavoro del Consigliere Riccardo Rosolino, siamo convinti possa essere di grande stimolo per i ragazzi, oltre che impreziosito dalla presenza di tanti personaggi di grande spessore”, commenta l’Assessore al Turismo Marco Porro.

Patrocinato dal Comune di Ladispoli, il corso è gratuito, aperto a tutti e avrà una durata di 8 lezioni. Tra i vari temi che saranno affrontati ci saranno focus dedicati a sceneggiatura, regia, scenografia, costumi, recitazione e fotografia. Per ricevere ulteriori informazioni, si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo:

[email protected]