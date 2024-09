Ladispoli Women obiettivo salvezza per la prossima stagione: intanto la squadra continua la preparazione al Sale –

La salvezza è l’obiettivo principale del Ladispoli Women, che dopo aver conosciuto le sue avversarie, si prepara ad affrontare una stagione che si può considerare impegnativa. Da quest’anno ci saranno due retrocessioni, cambia anche la formula per chi aspira a salire in serie C. “Partiamo a fari spenti, senza mete – ha detto Vincenzo Persi – . Posso dire che la salvezza è il nostro primo obiettivo, poi si vedrà. La squadra sta prendendo corpo, ci sono nuovi giocatrici, ne abbiamo inserite giovani per creare un progetto a lungo scadenza. Fino ad oggi i risultati sono stati dalla nostra parte, vedremo cosa ci riserverà il campionato”.