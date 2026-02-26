Ladispoli, Volontariato e cittadinanza attiva: consegnati gli attestati alla Protezione Civile Nuova Acropoli –

Ladispoli – Si è svolta ieri la cerimonia di consegna degli attestati ai volontari dell’associazione di protezione civile Nuova Acropoli, un momento sentito e partecipato dedicato a chi, con impegno e responsabilità, sceglie di mettersi al servizio della comunità.

All’iniziativa ha preso parte l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, in rappresentanza del Comune di Ladispoli, che nel suo intervento ha voluto sottolineare il valore del volontariato come pilastro fondamentale della vita civica.

«I volontari sono una risorsa preziosa per il territorio – ha dichiarato l’Assessore –. Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva. A loro va il mio sincero ringraziamento. È motivo di orgoglio vedere tanti giovani impegnati in questo percorso: significa che i valori della solidarietà e del servizio sono vivi nella nostra comunità».

La cerimonia ha rappresentato non solo il riconoscimento di un percorso formativo, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza del ruolo svolto quotidianamente dai volontari della protezione civile, sempre pronti a intervenire nelle situazioni di emergenza e a supporto della collettività.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutti coloro che, con spirito di servizio e dedizione, scelgono ogni giorno di esserci per il bene comune.