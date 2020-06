Condividi Pin 24 Condivisioni

Appello all’amministrazione comunale per effettuare interventi di riqualificazione della via a due passi dal centro cittadino

Ladispoli, via Lazio nel degrado: cittadini esasperati

Strada dissestata, alberi così folti quasi da entrare in casa. Degrado e inciviltà.

A denunciare le condizioni di via Lazio, a pochi passi dal centro della città balneare, sono i residenti della zona che ora rivolgono un appello all’amministrazione comunale.

Le radici degli alberi hanno sollevato il manto stradale creando peraltro delle vere e proprie voragini. Un pericolo non solo per gli automobilisti e per gli amanti delle due ruote, ma anche per i pedoni.

C’è poi la questione relativa anche alla manutenzione delle alberature: i rami sono così lunghi e folti che ormai sono praticamente poggiati alle pareti delle abitazioni. “Il Comune intervenga per porre rimedio a questa situazione diventata ormai insostenibile”.