Ladispoli, via alle domande per i progetti di Servizio Civile Universale Anci Lazio 2025

Ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 28 anni potranno presentare la candidatura per i progetti di Servizio Civile Universale Anci Lazio 2025 al Comune di Ladispoli.

Le posizioni disponibili riguardano servizi di biblioteca e di tutela del territorio (Palude di Torre Flavia e Bosco di Palo), ciascun progetto dura 12 mesi a partire dalla primavera, per un impegno di 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni per una somma di 507,30 euro mensili.

Peril quarto anno consecutivo sono riproposti i progetti “La biblioteca anima il territorio” e “Insieme per la salvaguarda del territorio. Le posizioni aperte sono quattro di cui due dedicate a ragazzi con Isee inferiore ai 15.000 euro.

Per ulteriori informazioni e per presentare la propria domanda di partecipazione, si può accedere al il sito ANCI: https://domandaonline.serviziocivile.it/ o contattare l’organizzazione via email a: [email protected].