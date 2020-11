Share Pin 7 Condivisioni

Il pioniere, indagato per calunnia nei confronti dell’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Ladispoli, non ha però firmato l’invito a presentarsi davanti al procuratore Vardaro e al pm Savelli

Ladispoli, Vannicola e Izzo a confronto in tribunale –

Confronto in tribunale tra Davide Vannicola e l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, Roberto Izzo, domani mattina.

Il “pioniere” noto ormai per le sue dichiarazioni alla stampa relativamente al caso relativo alla morte del giovane Marco Vannini, è infatti indagato per calunnia nei confronti di Izzo.

Vannicola aveva infatti raccontato di una confidenza ricevuta dal maresciallo dell’Arma: che a sparare era stato Federico Ciontoli e non il padre Antonio e che questi si era preso la colpa su suggerimento proprio di Izzo.

Da qui il procuratore Vardaro e il pm Savelli hanno chiesto un confronto tra Vannicola e Izzo che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 30 ottobre ma che a causa “del legittimo impedimento comunicato da Vannicola” è stato rinviato a domani.

« Non mi sottraggo al confronto con Izzo, anzi lo chiedo pubblico e aperto a tutti e soprattutto davanti ad altri giudici e non a Vardaro e Savelli», ha intanto scritto sui social Vannicola che ha anche comunicato di essersi «rifiutato di firmare l’invito a presentarmi davanti a Savelli e Vardaro». D

a capire dunque se il “pioniere” alla fine si presenterà in tribunale per il confronto e qualora invece decidesse di non farlo, che peso potrebbe avere la sua assenza nel procedimento in corso.