Il nuovo orario resterà in vigore fino al 30 settembre

Ladispoli: utenze non domestiche, da oggi cambiano gli orari di conferimento

Dal 21 giugno fino al 30 settembre è in vigore a Ladispoli il nuovo calendario per il servizio di igiene urbana per le utenze non domestiche che prevede i passaggi per la raccolta differenziata, ad eccezione del cartone selettivo che rispetta ancora il turno pomeridiano, la mattina.

Una novità che si va ad aggiungere all’aumento dei passaggi in vigore dallo scorso primo giugno (rispetto al calendario invernale per le utenze non domestiche Haccp sono in vigore ulteriori 4 passaggi per l’umido, 2 per plastica e metalli, 2 per il vetro e 2 per il cartone selettivo; per le utenze non domestiche, non Hccp, un passaggio in più per plastica e metalli, uno per vetro e due per cartone selettivo).

