Ladispoli, un weekend dedicato all’Aeronautica Militare

Il programma completo dell’Air Show 2024

Siamo ormai alla vigilia di un weekend interamente dedicato all’Aeronautica Militare. Oltre all’Air Show delle Frecce Tricolori ci sono infatti una serie di eventi da non perdere.

Sabato 21 si svolgerà il Raduno Regionale delle Sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica del Lazio, con attività in Piazza dei Caduti e Piazza Rossellini a partire dalle ore 10:00.

A seguire, intorno alle 11:15, verrà inaugurata in Piazza Marescotti l’Area Azzurra, che ospiterà un simulatore di volo dell’Aeronautica e stand promozionali.

La stessa rimarrà attiva durante tutto l’arco della manifestazione.

Alle 15:30 inizieranno le prove dell’Air Show.

Il centro della display line è sul lungomare Marina di Palo ma lo spettacolo sarà perfettamente visibile da tutto il lungomare di Ladispoli.

Le prove consistono nello spettacolo completo, senza i fumi colorati.

La giornata di sabato si chiuderà in Piazza Rossellini dove, alle ore 19:30, si svolgerà il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, con una serie di brani selezionati dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano per celebrare il Raduno Regionale.

Domenica appuntamento alle ore 15:30 con la terza edizione del Ladispoli Air Show, con la seguente scaletta:

sorvolo HH139 con bandiera e inno nazionale;

lancio paracadutisti

HH139 dimostrazione SAR

Esibizione elicottero R44 Clipper2

Team Fly Roma dimostrazione volo parametrico

CAP231 esibizione Free Style

Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”

Vi aspettiamo!!!✈️🇮🇹

C𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨:

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟏 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒

9:00 Apertura Area Azzurra in Piazza Marescotti (fino alle ore 22:00);

10:00 – Raduno Regionale Sezioni Associazione Arma Aeronautica Lazio in Piazza dei Caduti e Piazza Rossellini;

11:15 – Inaugurazione Area Azzurra in Piazza Marescotti;

15:30 Prove Air Show lungomare Marina di Palo;

19:30 – Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare in Piazza Rossellini;

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟐 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒

9:00 – apertura Area Azzurra in Piazza Marescotti (fino alle ore 20:00)

15:30 – Inizio Ladispoli Air Show 2024