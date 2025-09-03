Ladispoli, un ricordo per Angelo Vassallo: due querce in sua memoria

A 15 anni dall’uccisione di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, la comunità di Ladispoli si riunirà per onorarne la memoria. L’evento si terrà venerdì 5 settembre alle ore 10:30, quando verranno messe a dimora due querce a lui dedicate.

Le donazioni della comunità

La prima quercia è stata donata da un gruppo di associazioni locali e volontari di Ladispoli, Cerveteri e dintorni, a testimonianza di come l’impegno di Vassallo per la legalità e l’ambiente abbia ispirato un intero territorio.

La seconda quercia è un dono della Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto di Palidoro, a sottolineare ulteriormente la solidarietà e l’impegno civico che l’azione di Vassallo ha saputo stimolare.

L’iniziativa è un modo per ricordare una figura simbolo dell’etica politica e della lotta contro la criminalità, il cui lascito continua a vivere attraverso il lavoro delle comunità e dei cittadini.