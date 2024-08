Ladispoli: un concerto nel ricordo di Giacomo Puccini

Marika Paris e la sua famiglia organizzano un concerto per celebrare Giacomo Puccini: appuntamento per lunedì 26 agosto in via Siracusa 3

Una passione viscerale per la musica e per il teatro: è questo l’ingrediente principale che muove Maria Enrica Paris, da tutti conosciuta come Marika. Sono diversi anni che il suo giardino accoglie artisti di altissimo livello e, quest’anno, sarà l’occasione per ricordare Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua scomparsa. Il concerto, che riunisce ben 11 professionisti, avrà luogo lunedì 26 agosto a partire dalle ore 21:00 in via Siracusa 3 a Ladispoli. L’obiettivo di Marika e della sua famiglia è quello di trasformare il proprio giardino in un vero teatro che sappia anche favorire l’incontro tra amanti dell’opera, esattamente come accade nei grandi foyer dell’opera al momento dell’intervallo. Ma come nasce l’idea?

“Qualche anno fa – ha esordito Marika – io, mio marito (Lorenzo Spadoni) e mio figlio (Valentino Spadoni) abbiamo deciso di creare un’associazione intitolata a mia cognata Maria Teresa Spadoni, per onorarne il ricordo. La scelta di realizzare questo tipo di spettacoli è stata abbastanza naturale. L’opera non è solo una mia passione, ma è veramente la materia che conosco meglio al mondo. Conosco i cantanti e tutto ciò che gira intorno all’ambiente. Mio marito ha lavorato in teatro per lungo tempo e condividiamo questa passione. Anche mio figlio ama il teatro e lavora nello spettacolo, come la sua compagna, Viviana Pierdominici, una danzatrice di grande successo”.

“Lo facciamo davvero per pura passione. Vogliamo offrire alla città qualcosa che, obiettivamente, manca. Certo, siamo lontani da una vera e propria attività teatrale, ma, comunque, siamo contenti del successo che riscuotono questi eventi ormai dal 2016/2017”.

“Abbiamo già organizzato altri spettacoli. Tra gli altri, abbiamo portato l’Elisir d’Amore, la Tosca, un concerto di musica d’operetta e anche di canzoni italiane e napoletane. Per questo centenario, abbiamo pensato a un concerto di arie pucciniane, che descriverò e presenterò. I cantanti che abbiamo chiamato sono di altissimo livello e ci sono ben 6 musicisti, qualcuno anche di Ladispoli. Chiaramente, sempre in virtù del successo ottenuto, abbiamo intenzione di continuare a organizzarne altri”.

“Credo che l’opera sia qualcosa che, in un certo senso, deve capitare. Però, te lo assicuro, è facile appassionarsi. Non c’è musica che sia più orecchiabile di questa, non c’è niente di difficile. Mia madre metteva sempre dei dischi con alcune arie, così io e mia sorella siamo cresciute con questa musica nelle orecchie”.

Insomma, parliamo di una famiglia di artisti che ha deciso di investire le proprie risorse e il proprio tempo per dare alla città uno spazio di condivisione. Si tratta di un gesto che non cela alcun interesse, se non un profondo amore per la musica.

L’inizio del concerto è fissato alle ore 21:00 e l’apertura del cancello – via Siracusa 3 – è prevista per le ore 20:30 circa. È fortemente consigliata la prenotazione e il costo del biglietto è di 20€ per l’intero, 15€ per gli under 18. I posti sono limitati e non numerati. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il 3393246493. Alla fine dello spettacolo verrà offerto un prosecco a tutti i partecipanti e, attenzione, perché potrebbero esserci delle sorprese.

Il cast:

Lorena Cesaretti, soprano

Lura Pugliese, soprano

Michael Alfonsi, tenore

Giorgio Carli, baritono

Ensemble strumentale: I Virtuosi dell’Opera

Direttore: M°Roberto Bongiovanni