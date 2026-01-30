Appuntamento fissato per il 15 febbraio. Partenza da piazzale Roma alle ore 16:00

L’Amministrazione comunale di Ladispoli invita la cittadinanza a partecipare alla Sfilata di Carnevale in musica: un grande evento di street parade che attraverserà la città trasformando viale Italia in un palcoscenico a cielo aperto.

domenica 15 febbraio – Piazzale Roma alle ore 16:00 con arrivo in Piazza Rossellini.

Ladispoli, tutto pronto per la sfilata di carnevale in musica

Il corteo musicale sarà capitanato dalla storica banda ladispolana “La Ferrosa”, presenza simbolica e identitaria del territorio, che guiderà la street parade dando ritmo e coesione all’intera sfilata. Accanto a La Ferrosa, prenderanno parte all’iniziativa tre street band, ognuna con un proprio tema artistico: Miwa Cartoon Street Band, con un repertorio ispirato al mondo dei cartoni animati. Lesto Funky, che porteranno in strada le atmosfere disco dance degli anni 90. Cambria Funky Style, con sonorità funky in stile vintage. Le band accompagneranno il pubblico lungo il percorso, creando una sfilata dinamica e coinvolgente.

Evento proposto dall’Associazione Cantieri Etnici, ideatrice del festival “Via Di Banda”, manifestazione itinerante di street band internazionali giunta alla dodicesima edizione, riconosciuta per la qualità artistica e per la capacità di valorizzare gli spazi urbani attraverso la musica dal vivo. Scuole, associazioni e cittadini sono invitati a partecipare attivamente, scegliendo un tema per il proprio costume di Carnevale e unendosi al corteo, che sarà articolato in sezioni tematiche guidate dalle band. L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione turistica della città, promuovendo partecipazione, socialità e senso di appartenenza.