Turismo, tempo di bilanci. Lucilla Metta: una stagione positiva

La Direttrice dell’Hotel Villa Margherita di Ladispoli: siamo ottimisti… in arrivo grandi novità nella stagione turistica 2022

“Malgrado il covid, la stagione turistica estiva è andata bene”. Soddisfatta e ottimista per il futuro la Direttrice dell’Hotel Villa Margherita, catena Blu Hotels, una delle principali strutture alberghiere del territorio, nonché ristorante e caffetteria al centro di Ladispoli.

“Abbiamo riscontrato un incremento delle giovani coppie e delle famiglie, molte delle quali italiane, che hanno scelto Ladispoli come meta di vacanze” – afferma Lucilla Metta – “oltre al forte ritorno del turismo europeo, anche moltissimi arrivi da Roma in alta stagione. In bassa stagione, invece, attendiamo molti gruppi di studenti, ma anche gruppi di adulti. È un segnale positivo perché da un lato di suggerisce che l’incubo covid sta finalmente finendo, dall’altro ci dice che il nostro territorio è ancora una meta molto attrattiva. Il turismo torna a crescere, complici le ricchezze del nostro territorio e l’organizzazione di eventi di richiamo”.

Già lo scorso anno l’Hotel Villa Margherita aveva rinnovato i locali interni creando accanto al ristornte un suggestivo bar caffetteria aperto al pubblico: bello, moderno, colorato, con accesso al giardino e all’angolo solarium a bordo piscina. Una location ideale anche per organizzare cerimonie, eventi, aperitivi, pranzi e cene.

Per il 2022 si annunciano altri grandi cambiamenti: “sono in partenza i lavori per il totale rifacimento della facciata dell’hotel, con nuovi materiali e nuovi colori. ci saranno anche delle novità per le nostre aree interne all’aperto: non vi anticipiamo nulla ma sappiate che anche il nostro famoso giardino fiorito sarà ristrutturato e ulteriormente arricchito”.

Da quest’anno il Villa Margherita è diventato anche Casa Comunale, con la possibilità di celebrare il proprio matrimonio da sogno direttamente all’interno della struttura, organizzando cerimonia con rito civile e ricevimento degli invitate nel giardino e nella ampie sale interne dell’Hotel.

Una delle “chicche” 2021 è la realizzazione di un Angolo del Tè Cinese, con degustazioni ed eventi per la promozione della cultura del tè a cura dell’Associazione “La luce dell’anima”.









Hotel Villa Margherita, Ladispoli (Blu Hotel)

L’Hotel Villa Margherita si trova in via Duca degli Abruzzi, 147, a Ladispoli. Informazioni: 06 99 22 11 55 – [email protected]

