Ladispoli: trasporto scolastico studenti con disabilità, pubblicato l’avviso

Pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione al contributo per il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2022-23). I contributi verranno erogati in relazione alle risorse assegnate dalla Regione Lazio al Comune di Ladispoli e secondo le seguenti modalità:

Rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico ( appositamente documentate)

Rimborso forfettario sulle spese di trasporto effettuate con mezzo proprio da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto scolastico di riferimento.

Per accedere al contributo forfettario il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dello studente disabile deve:

compilare la domanda esclusivamente sul modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli;

trasmettere la suddetta domanda, corredata della documentazione richiesta, al Comune di Ladispoli tramite PEC, all’indirizzo: [email protected] oppure direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune sito in Piazza Falcone n.1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2022.

Per visionare l’avviso e la domanda https://www.comunediladispoli.it/trasporto-scolastico-studenti-con-disabilita-pubblicato-lavviso-2022-23/notizia