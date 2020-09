Share Pin 5 Condivisioni

La nota di Flavia Servizi

Ladispoli, trasporto scolastico: le misure anti Covid indicate da Flavia Servizi – Così in una nota Flavia Servizi: “La Flavia Servizi rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato 16 del DPCM 07 agosto 2020, i genitori/tutori degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico dovranno obbligatoriamente rispettare le misure precauzionali utili al ridurre il rischio di contagio da COVID-19.

A tal proposito Flavia Servizi ha emanato un regolamento e un’autodichiarazione che, entro l’inizio dell’anno scolastico, dovranno essere firmati, con allegata fotocopia del documento, dai genitori/tutori e consegnati presso lo Sportello scuolabus in Piazza Falcone pena l’esclusione dal servizio di trasporto scolastico.

Da lunedì 7 settembre lo Sportello Scuolabus, per andare incontro alle esigenze degli utenti, sarà aperto al pubblico, esclusivamente per la consegna dell’autocertificazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle 17:30. I documenti sono scaricabili sul sito della Flavia Servizi www.flaviaservizi.it e sul sito istituzionale del comune www.comunediladispoli.it.

Per scaricare la documentazione https://www.comunediladispoli.it/trasporto-scolastico-le-misure-anti-covid/notizia