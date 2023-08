Ladispoli, Torre Flavia: poliziotto coraggioso e bagnante salvano 2 bambini e la loro mamma –

Salvataggio in mare in extremis ad opera di un Agente Scelto della Polizia aerea di Fiumicino, insieme ad un bagnante, nei pressi di torre Flavia a Ladispoli, nella parte della spiaggia libera adiacente il Gotha beach.

Abbiamo ascoltato la testimonianza dell’agente per una ricostruzione dei fatti risalenti alla settimana delle pericolose mareggiate di fine Luglio.

“Eravamo in spiaggia ed abbiamo udito delle grida di aiuto da parte di un gruppo di ragazzi poiché 2 bambini, che indossavano dei braccioli gonfiabili, sono stati sospinti e trascinati a largo dalle onde a circa 50 metri dalla riva. Il mare, quel giorno, era molto agitato. Due donne, la madre e la zia dei ragazzini in difficoltà, hanno cercato di andarli a recuperare gettandosi in acqua, ma una delle donne è andata in evidente difficoltà rischiando a sua volta di annegare. Con l’aiuto di un altro bagnante, prontamente ci siamo tuffati in mare per andare a recupere i malcapitati. Siamo riusciti con non poca difficoltà a portare la donna ed i bambini in salvo a riva. Siamo stati poi raggiunti anche dal bagnino e dal personale del vicino stabilimento. La mamma dei bambini non richiedeva nella circostanza l’intervento del 118, nonostante fosse molto agitata rispetto all’accaduto”.

A margine del salvataggio il coraggioso agente, ha provveduto ad identificare i presenti e relazionato circa le varie testimonianze presso il comando di appartenenza.