Ladispoli, Torre Flavia in condizioni precarie

Preoccupa l’instabilità della struttura più rappresentativa di Ladispoli

La situazione strutturale di Torre Flavia sembra preoccupante. La struttura più rappresentativa della città di Ladispoli infatti è da anni vittima dello scorrere degli anni e la sua struttura sembra stia collassando su sé stessa. Per questo il comune di Ladispoli ha presentato già un progetto ambizioso per il suo completo restauro, ma intanto, in attesa dell’intervento, i quattro bracci principali appaiono in brutto stato.

Sui social cresce la preoccupazione tra quanti chiedono che l’area sia transennata e che ne sia inibito l’accesso, in attesa di interventi che possano garantirne sicurezza e stabilità.