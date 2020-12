Share Pin 2 Condivisioni

Domenica alle 19 appuntamento con il teatro comico e la bravissima Laura De Marchi

Ladispoli, torna il “Teatro si veste di autunno” –

Ladispoli, torna il “Teatro si veste di autunno”

Proseguono gli appuntamenti del “Teatro si veste di autunno”. Nuovo evento domenica 20 dicembre alle 19 con il Teatro comico e la bravissima Laura De Marchi, volto notissimo della tv.

Nello spettacolo comico tutto al femminile, “Disperata per davvero”, Laura De Marchi, già ospite questa estate alla Grottaccia, in coppia con Nadia Perciabosco, racconterà le sue “disperate avventure” in un esilarante crescendo scenico.

Per poter assistere allo spettacolo basterà collegarsi alla pagina Facebook “Visit Ladispoli” o su “Upter – Università popolare di Ladispoli”.